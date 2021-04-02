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Рождаемость в России снизилась на 5,8 процента в феврале
Фото: pixabay.com

Рождаемость в России снизилась на 5,8 процента в феврале

Полина Долганова

Общество

Рождаемость в России снизилась на 5,8 процента в годовом выражении за февраль 2021 года. Об этом 2 апреля сообщил Росстат.

Рождаемость за второй календарный месяц составила 102,1 тысячи человек.

Кроме того, показатели снизились по сравнению с январем текущего года, когда на свет появилось 106,6 тысячи младенцев.

Смертность в феврале выросла на 20,6 процента в годовом выражении — число умерших составило почти 172,7 тысячи человек против 143,2 тысячи за аналогичный месяц прошлого года.

В январе текущего года в России умерло около 220 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Также, по информации Росстата, количество разводов в РФ в феврале составило почти 43,7 тысячи, тогда как в феврале 2020 года их насчитывалось 46,8 тысячи. Однако по сравнению с январем 2021 года число разводов в феврале увеличилось, их было зафиксировано почти 42 тысячи.

Количество браков за февраль составило 52 тысячи.

Читайте также: Голикова заявила о снижении смертности в России в феврале 2021 года

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