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«Никто не посмеет заткнуть мне рот»: Соседов прокомментировал победу над Первым каналом в суде
Фото: Капачинская Александра

«Никто не посмеет заткнуть мне рот»: Соседов прокомментировал победу над Первым каналом в суде

Никита Абрамов

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Музыкальный критик Сергей Соседов выиграл суд у Первого канала. Об этом он рассказал в пятницу, 2 апреля, в своем микроблоге.

По словам Соседова, Первый канал подал против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за того, что критик усомнился в честном подсчете голосов на шоу «Голос». Однако суд отказал в удовлетворении иска. В своем видеообращении Соседов заявил, что юрист истца выглядел «бледно и блекло».

— Я буду говорить о вас всегда то, что считаю нужным, и никто из вас никогда не посмеет заткнуть мне рот. Ура, друзья, ура! — прокомментировал критик выигрыш в суде в своем микроблоге.

Подписчики Соседова поздравили кумира с победой.

«Да здравствует справедливость!»; «Уважаю таких людей! Вы — личность!»; «Вся Россия за тебя!»; «Сергей, вы удивительный. Мы вас любим», — написали поклонники под постом музыкального критика в его Instagram-аккаунте.

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Сергей СоседовПервый каналсуд
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