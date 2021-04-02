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«Оскорбили и опорочили»: адвокат Соседова раскрыл подробности суда с Первым каналом
Фото: Youtube / Х-фактор

«Оскорбили и опорочили»: адвокат Соседова раскрыл подробности суда с Первым каналом

Руслан Давлетшин

Культура

Причиной проигрыша Первого канала по иску о защите деловой репутации, поданному в отношении музыкального критика Сергея Соседова, актера Станислава Садальского, политика Максима Сурайкина и нескольких СМИ, стала неподготовленность юриста со стороны истца. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал адвокат Анатолий Вербицкий, защищавший на процессе Сергея Соседова.

— По таким делам, если кто-то [Первый канал] утверждает, что его оскорбили и опорочили, необходимо предоставить либо независимую лингвистическую экспертизу, либо исследование о том, что какие-то слова действительно оскорбляют чье-то достоинство, репутацию и так далее. Ничего этого со стороны телеканала сделано не было, а было разглагольствование о том, что «мы так хорошо проводим шоу «Голос», нас тут опорочили, оскорбили, просим дать опровержение». Никакой существенной доказательной базы. Поэтому суд, с моей точки зрения, принял правильное решение, — заявил юрист.

Анатолий Вербицкий добавил, что сам процесс сложностей лично для него не составил, а Сергей Соседов во время суда выдал настолько сильную речь, что «его даже пришлось сдерживать», поскольку отношения музыкального критика и Первого канала неоднозначные.

Напомним, поводом для судебного разбирательства стало то, что актер Станислав Садальский указал на предвзятую оценку по отношению к одной из участниц шоу «Голос» со стороны членов жюри этого проекта. Точку зрения артиста поддержали Максим Сурайкин и Сергей Соседов, возмутившийся отсутствием прямой трансляции зрительского голосования.

В свою очередь администрация Первого канала попросила раскритиковавших и процитировавших их СМИ дать опровержение и возместить расходы на государственную пошлину. По словам Анатолия Вербицкого, сначала иск был подан в Хорошевский районный суд, где его даже не приняли, а уже Савеловский районный суд в удовлетворении требований отказал.

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