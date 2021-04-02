Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дмитрий Саблин: На Боровском шоссе стартовал ремонт фасадов многоэтажек
Фото: Денис Люшин

Дмитрий Саблин: На Боровском шоссе стартовал ремонт фасадов многоэтажек

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Боровское шоссе, 29к1 Карта всех событий

Специалисты приступили к реализации проекта по ремонту фасадов четырех высотных домов на Боровском шоссе. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Ремонт пройдет в домах 29, корпуса 1, 37, 41 и 45. По словам Саблина, программа по ремонту началась еще в 2019 году. Речь идет о зданиях, построенных вдоль Боровского шоссе еще в конце 1980-х. Шесть домов из этого комплекса уже отремонтировали. Еще четыре здания обновят в 2021 году.

Рабочие покрасят наружные стены и отремонтируют трещины. Также предусмотрен широкий перечень работ, включающих замену деревянных оконных блоков на пластиковые и замену декоративных экранов балконов на экраны из металлического профлиста. Кроме того, планируется установка новых наружных металлических дверей с доводчиком и обновление металлической облицовки торцов козырьков входных групп.

Читайте также: «Большая глупость»: депутат Госдумы прокомментировал санкции Канады из-за Крыма

ГосдумадепутатМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в