Дмитрий Саблин: На Боровском шоссе стартовал ремонт фасадов многоэтажек

Фото: Денис Люшин

Россия, Москва, Боровское шоссе, 29к1 Карта всех событий

Специалисты приступили к реализации проекта по ремонту фасадов четырех высотных домов на Боровском шоссе. Об этом сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Ремонт пройдет в домах 29, корпуса 1, 37, 41 и 45. По словам Саблина, программа по ремонту началась еще в 2019 году. Речь идет о зданиях, построенных вдоль Боровского шоссе еще в конце 1980-х. Шесть домов из этого комплекса уже отремонтировали. Еще четыре здания обновят в 2021 году.

Рабочие покрасят наружные стены и отремонтируют трещины. Также предусмотрен широкий перечень работ, включающих замену деревянных оконных блоков на пластиковые и замену декоративных экранов балконов на экраны из металлического профлиста. Кроме того, планируется установка новых наружных металлических дверей с доводчиком и обновление металлической облицовки торцов козырьков входных групп.

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