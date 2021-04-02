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«Вы мне денег заплатите за это»: Самбурская ответила на претензии Дробыша
Фото: instagram.com/samburskaya

«Вы мне денег заплатите за это»: Самбурская ответила на претензии Дробыша

Никита Абрамов

Звезды

Актриса и певица Настасья Самбурская прокомментировала требования продюсер Виктора Дробыша, с которым у нее уже несколько месяцев продолжается конфликт.

В своем микроблоге актриса записала сторис, в которых звезда обратилась к Дробышу. По ее словам, команда продюсера состояла не из профессионалов.

— Вы требуете с меня за пиар 400 тысяч рублей. А я расскажу, каких пиарщиков вы нанимали. Вот сижу я на мероприятии, меня туда пригласили. И мне звонит пиарщица из вашего продюсерского центра и говорит: «А не хочешь ли ты посетить мероприятие такое?» А я уже на нем», — рассказала актриса.

Кроме того, Настасья не понимает, почему она осталась должна один миллион двести тысяч рублей за услуги связи и интернета. Также певица отметила, что ей приходилось пиарить сторонних исполнителей, которые работали с Дробышем.

— Ну то есть вы мне денег заплатите за это, — заключила Самбурская в своем Instagram-аккаунте.

«Вы мне денег заплатите за это»: Самбурская ответила на претензии ДробышаФото: Instagram / Настасья Самбурская

Ранее актриса Настасья Самбурская раскрыла подробности ее конфликта с продюсером Виктором Дробышем. По ее словам, получилось, что подписанный ею контракт полностью ограничил свободу ее актерской деятельности. Также она хотела через суд полностью расторгнуть договор с Дробышем, но добилась пока только того, чтобы продюсерский центр предоставил отчет о работе с ней за несколько лет.

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конфликтНастасья СамбурскаяВиктор Дробыш
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