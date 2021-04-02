Доктор Мясников назвал «предвестника» болезни Альцгеймера

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Гипертония увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, гипертония требует правильного лечения. Она является «предвестником» опасных заболеваний.

— Высокое давление в среднем и пожилом возрасте может значительно увеличивать риск развития сосудистой деменции, — цитирует Мясникова ФАН.

Врач отметил, что регулярные занятия спортом и правильно подобранные лекарства могут уменьшить риск возникновения деменции. Также гипертония грозит развитием мерцательной аритмии, которая встречается у людей всех возрастов. Заболевание увеличивает вероятность ишемического инсульта и тромбообразования.

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