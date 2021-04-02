ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 97:72 в пользу «армейцев». Самыми результативными игроками матча стали Габриэль Лундберг и Йоханнес Фойгтман в составе ЦСКА и Джордан Мики, выступающий за «Химки», они набрали по 16 очков.
Завершаем неделю уверенной победой над «Химками».— CSKA Moscow (@cskabasket) April 2, 2021
📊@jumbo_jo7: 16 очков, 9 подборов@IffeLundberg: 16 очков, 4 передачи@MEasy_50: 14 очков, 5 подборов #CSKAbasket pic.twitter.com/UzHtMKLg6h
Защитник ЦСКА Майк Джеймс на паркет не вышел, он отстранен от участия в играх по решению тренерского штаба. Официально причина не разглашается.
Также матч пропустил игрок «Химок» Алексей Швед, у него выявили перелом пальца правой руки.
Напомним, 30 марта ЦСКА обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал турнира.
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