ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

Фото: twitter.com/cskabasket

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:72 в пользу «армейцев». Самыми результативными игроками матча стали Габриэль Лундберг и Йоханнес Фойгтман в составе ЦСКА и Джордан Мики, выступающий за «Химки», они набрали по 16 очков.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс на паркет не вышел, он отстранен от участия в играх по решению тренерского штаба. Официально причина не разглашается.

Также матч пропустил игрок «Химок» Алексей Швед, у него выявили перелом пальца правой руки.

Напомним, 30 марта ЦСКА обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал турнира.

Читайте также: Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги