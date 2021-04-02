Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги
Фото: twitter.com/cskabasket

ЦСКА обыграл «Химки» в матче баскетбольной Евролиги

Татьяна Плотникова

Спорт

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 97:72 в пользу «армейцев». Самыми результативными игроками матча стали Габриэль Лундберг и Йоханнес Фойгтман в составе ЦСКА и Джордан Мики, выступающий за «Химки», они набрали по 16 очков.

Защитник ЦСКА Майк Джеймс на паркет не вышел, он отстранен от участия в играх по решению тренерского штаба. Официально причина не разглашается.

Также матч пропустил игрок «Химок» Алексей Швед, у него выявили перелом пальца правой руки.

Напомним, 30 марта ЦСКА обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал турнира.

Читайте также: Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги

баскетболЕвролига«Химки»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в