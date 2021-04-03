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Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт

В ночь на 3 апреля в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 22 рейса.

В аэропорту Внуково восемь рейсов отменили, еще семь задержали. В Домодедове по три рейса отменили и задержали. В аэропорту Шереметьево один рейс отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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