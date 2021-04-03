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Стали известны подробности о виновнике инцидента у Капитолия
Фото: pixabay.com/ru

Стали известны подробности о виновнике инцидента у Капитолия

Татьяна Плотникова

В мире

Правоохранительные органы установили личность мужчины, совершившего нападение на сотрудников охраны Капитолия в Вашингтоне. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщают американские средства массовой информации.

По данным СМИ, преступник — 25-летний житель штата Индиана по имени Ноа Грин. В аккаунте мужчины в социальной сети Facebook говорится, что он являлся последователем религиозного движения. Также сообщается, что Грин потерял работу и находился в поиске «духовного наставничества».

Официальное подтверждение данной информации не поступало.

Между тем в полиции Капитолия рассказали об офицере, который стал жертвой инцидента. Уильям Эванс прослужил в ведомстве 18 лет, с 7 марта 2003 года, он был сотрудником группы оперативного реагирования.

Президент США Джозеф Байден выразил соболезнования семье погибшего офицера и распорядился приспустить флаги на Белом доме в знак скорби об Эвансе, сообщает телеканал MSNBC.

Ранее стало известно, что неизвестный протаранил на автомобиле контрольно-пропускной пункт у здания Конгресса США и врезался в двух офицеров, пострадавшим потребовалась госпитализация. Подозреваемого арестовали. Позже один из офицеров и преступник скончались.

Читайте также: Два человека скончались в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

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