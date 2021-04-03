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Незаконную постройку снесли на севере Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Незаконную постройку снесли на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Хорошёвское шоссеКарта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Северном административном округе столицы (САО).

Самострой общей площадью 20 квадратных метров располагался в Хорошевском районе на пересечении Хорошевского шоссе и 4-ой Магистральной улицы (строительная площадка № 2 (часть 7), на территории ТПУ «Хорошевская».

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, разрешительная документация на возведение объекта отсутствовала. Прилегающая к самострою территория была захламлена и находилась в ненадлежащем состоянии.

В настоящее время незаконный объект демонтирован, территория приведена в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы выявили 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров.

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