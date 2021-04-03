Незаконную постройку снесли на севере Москвы

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Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа постройки, незаконно возведенной в Северном административном округе столицы (САО).

Самострой общей площадью 20 квадратных метров располагался в Хорошевском районе на пересечении Хорошевского шоссе и 4-ой Магистральной улицы (строительная площадка № 2 (часть 7), на территории ТПУ «Хорошевская».

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, разрешительная документация на возведение объекта отсутствовала. Прилегающая к самострою территория была захламлена и находилась в ненадлежащем состоянии.

В настоящее время незаконный объект демонтирован, территория приведена в порядок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы выявили 35 нарушений в земельно-имущественной сфере. Всего было проведено 134 контрольно-инспекционных мероприятия, в результате зафиксировано пять объектов самостроя общей площадью порядка 379 квадратных метров.

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