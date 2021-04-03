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Зарубежные СМИ назвали примерные сроки восстановления российской экономики
Фото: moscow-live

Зарубежные СМИ назвали примерные сроки восстановления российской экономики

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса на фоне решения властей не вводить общенациональный карантин. Об этом заявило агентство Bloomberg.

По его данным, Россия пострадала в значительно меньшей степени из-за более мягких ограничений, связанных с коронавирусом. Однако РФ испытывала проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Центробанк повысить ключевую ставку.

Агентство заявило, что восстановление экономики России набирает ход, оно подпитывается замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть.

— До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу, — сказал эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Всемирный банк в свою очередь заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса Россия выйдет на устойчивое восстановление экономики в 2021–2022 годах.

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