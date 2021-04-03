Зарубежные СМИ назвали примерные сроки восстановления российской экономики

Фото: moscow-live

Российская экономика постепенно восстанавливается после пандемии коронавируса на фоне решения властей не вводить общенациональный карантин. Об этом заявило агентство Bloomberg.

По его данным, Россия пострадала в значительно меньшей степени из-за более мягких ограничений, связанных с коронавирусом. Однако РФ испытывала проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Центробанк повысить ключевую ставку.

Агентство заявило, что восстановление экономики России набирает ход, оно подпитывается замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть.

— До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу, — сказал эксперт по экономике Скотт Джонсон.

Всемирный банк в свою очередь заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса Россия выйдет на устойчивое восстановление экономики в 2021–2022 годах.

Читайте также: Рост геополитических рисков привел к снижению курса рубля