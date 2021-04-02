Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рост геополитических рисков привел к снижению курса рубля
Фото: moscow-live

Рост геополитических рисков привел к снижению курса рубля

Елена Фролова

Экономика

Курс рубля по итогам торгов 1 апреля снизился на 0,74 процента и остановился на отметке 76,25 рубля за доллар. Согласно данным по состоянию на 11 часов 2 апреля, на Московской бирже курс американской валюты незначительно снизился — на 0,16 процента.

По мнению экспертов, главным негативным фактором, сказавшимся на падении рубля, оказались геополитические риски для России. Дело в том, что появились сообщения о якобы усилении войск около границы между Россией и Украиной. Это спровоцировало рост риска эскалации военного конфликта.

Вместе с тем напряженной остается ситуация, которая складывается вокруг проекта «Северный поток — 2». Речь идет о российском трубоукладочном судне «Академик Черский», который находится в водах Дании. Возле него была замечена активность иностранных военных кораблей и самолетов, отмечает «Экономика сегодня».

Свою роль на послаблении курса рубля сыграли длинные выходные в странах Запада в связи с празднованием католической Пасхи. В результате иностранные инвесторы решили продать рублевые активы, опасаясь, что появятся негативные новости в отношении России.

Читайте также: Эксперт назвал оптимальные валюты для инвестиций

экономикакурс рубляСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Все мнения
О проекте
Читайте нас в