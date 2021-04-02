Рост геополитических рисков привел к снижению курса рубля

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Курс рубля по итогам торгов 1 апреля снизился на 0,74 процента и остановился на отметке 76,25 рубля за доллар. Согласно данным по состоянию на 11 часов 2 апреля, на Московской бирже курс американской валюты незначительно снизился — на 0,16 процента.

По мнению экспертов, главным негативным фактором, сказавшимся на падении рубля, оказались геополитические риски для России. Дело в том, что появились сообщения о якобы усилении войск около границы между Россией и Украиной. Это спровоцировало рост риска эскалации военного конфликта.

Вместе с тем напряженной остается ситуация, которая складывается вокруг проекта «Северный поток — 2». Речь идет о российском трубоукладочном судне «Академик Черский», который находится в водах Дании. Возле него была замечена активность иностранных военных кораблей и самолетов, отмечает «Экономика сегодня».

Свою роль на послаблении курса рубля сыграли длинные выходные в странах Запада в связи с празднованием католической Пасхи. В результате иностранные инвесторы решили продать рублевые активы, опасаясь, что появятся негативные новости в отношении России.

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