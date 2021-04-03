Суд в Москве вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке теракта
В столице суд вынес обвинительный приговор двум фигурантам по уголовному делу о финансировании терроризма и подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в субботу, 3 апреля.
Собранные следователями доказательства по делу Шахзода Умматкулова и его соучастника Билолдина Паттаева признаны судом достаточными для вынесения приговора.
Так, их признали виновными по нескольким статьям, среди которых «Финансирование терроризма», «Изготовление взрывного устройства», «Приготовление к террористическому акту».
Следователи выяснили, что Умматкулов, находясь в Сирии, изготовил самодельное взрывное устройство, которое собирался привести в действие в Москве летом 2020 года. Он не довел преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками СК и ФСБ.
Суд приговорил Умматкулова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, добавили в ведомстве.
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