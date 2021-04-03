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Центр Гамалеи прокомментировал результаты теста на COVID-19 президента Аргентины
Фото: twitter.com/alferdez

Центр Гамалеи прокомментировал результаты теста на COVID-19 президента Аргентины

Виктория Родимкина

В мире

Разработчик российской вакцины против коронавируса «Спутник V» — Центр Гамалеи заверил президента Аргентины Альберто Фернандеса, получившего положительный результат теста на COVID-19, что вакцинация защитит его от тяжелого течения заболевания.

Ранее глава Аргентины в Twitter-аккаунте сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, он ждет подтверждения второго теста. По словам президента, его самочувствие в норме.

— «Спутник V» на 91,6 процента эффективен против заражения и на 100 процентов эффективен против тяжелых случаев. Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов, — говорится в сообщении Центра Гамалеи в Twitter-аккаунте российской вакцины.

В январе 2021 года Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V».

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