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Президент РАН объяснил жизненную необходимость вакцинации пожилых
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент РАН объяснил жизненную необходимость вакцинации пожилых

Татьяна Плотникова

Общество

Вакцинация от коронавирусной инфекции жизненно важна для людей пожилого возраста. Об этом в субботу, 3 апреля, рассказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Как отметил Сергеев, «государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов».

В связи с этим в России организована масштабная вакцинация от COVID-19. При этом следует помнить, что без прививки после снятия ограничений пожилые люди рискуют заразиться и заболеть.

65-летний глава РАН подчеркнул, что сам прошел вакцинацию от коронавируса, причем перенес ее «незаметно», сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости. Голикова сослалась на специалистов, которые считают, что коронавирус будет носить сезонный характер.

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