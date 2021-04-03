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Аналитики заявили, что заболеваемость COVID-19 в России может вырасти в апреле
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Аналитики заявили, что заболеваемость COVID-19 в России может вырасти в апреле

Виктория Родимкина

Здоровье

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти в два раза — до 15 тысяч. Об этом заявили эксперты аналитического портала «СберИндекс».

По прогнозу, заболеваемость COVID-19 в стране начнет расти уже 4 апреля — на 198 случаев. После этого статистка будет увеличиваться в среднем на 570 заражений в день, к 15 апреля показатель превысит отметку в 15 тысяч.

При этом специалисты заявили, что говорить о третьей волне инфекции преждевременно. Модель роста случаев коронавируса показывает сезонный прирост в связи с переходом в более теплый температурный режим, сообщает РИА Новости.

Ранее, 2 апреля, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России за сутки выявил 8792 случая коронавируса за сутки.

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