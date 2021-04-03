«Само совершенство»: Екатерина Гусева опубликовала фото в полупрозрачном платье

Фото: instagram/_ekaterinaguseva_

Актриса Екатерина Гусева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке она предстала перед поклонниками в полупрозрачном платье, находясь на сцене театра.

Образу, судя по тематике спектакля, послужил вдохновением период Древнего Рима.

Поклонников не оставила равнодушными новая публикация звезды, и они оставили множество восторженных комментариев под фото.

«Какая богиня!»; «Само совершенство»; «Нереальная красавица!» — написали они.

Ранее Гусева призналась, что за время самоизоляции поправилась «до 60 с лишним килограммов».

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