«Шпагатно-купельный»: Волочкова показала, как проводит вечер
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою растяжку. На этот раз звезда исполнила свой фирменный шпагат на краю банной купели.
Судя по снимку, опубликованному в Instagram Волочковой, балерина позирует обнаженной, прикрывшись веником. Из одежды на ней лишь специальная шапочка для бани.
Комментарии к посту Волочкова отключила, оставив подписчикам возможность выразить отношение к снимку лишь через лайки. За восемь часов после публикации фото собрало семь тысяч отметок «Нравится».
Ранее Анастасия Волочкова похвасталась результатом своего похудения.
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