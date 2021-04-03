«Шпагатно-купельный»: Волочкова показала, как проводит вечер

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою растяжку. На этот раз звезда исполнила свой фирменный шпагат на краю банной купели.

Судя по снимку, опубликованному в Instagram Волочковой, балерина позирует обнаженной, прикрывшись веником. Из одежды на ней лишь специальная шапочка для бани.

Комментарии к посту Волочкова отключила, оставив подписчикам возможность выразить отношение к снимку лишь через лайки. За восемь часов после публикации фото собрало семь тысяч отметок «Нравится».

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась результатом своего похудения.

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