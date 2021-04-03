За сутки в России выявили 9021 случай коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В России за минувшие сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в субботу, 3 апреля.

Так, на территории страны за последние 24 часа зафиксировали 9021 новый случай коронавируса. Из этого числа в 13,6 процента не имелось клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 384 человека, выздоровели — 9618 пациентов.

Фото: стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: стопкоронавирус.рф

В России за все время пандемии было выявлено 4 572 077 случаев коронавируса. За весь период умерли 100 017 человек, вылечились от коронавируса 4 195 869 пациентов.

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