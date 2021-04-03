Москвичам объяснили, чем новостройки по программе реновации отличаются от пятиэтажек
Новые дома, которые придут на смену старому жилому фонду во многих районах столицы, будут отличаться от них не только удобными дворами, широкими подъездами и просторными квартирами. Жителям столицы решили объяснить, чем новостройки отличаются от пятиэтажек.
В основном новостройки возводят монолитным способом. Сначала из арматуры вяжут каркас, закрывают его опалубкой и заливают туда бетон. Такие стены — крепкие и ровные. Примерно каждый третий дом будет панельным. Технологии значительно продвинулись со времен пятиэтажек: теперь используются качественный бетон и минеральный утеплитель. Еще одним из преимуществ является то, что их можно возвести быстрее монолитных.
Фасады домов будут вентилируемыми, что не даст влаге скапливаться на утеплителе — это дольше сохранит его полезные свойства. Кроме того, больше не будет никаких серых коробок: дома украшаются декоративной плиткой. В новых зданиях появятся технические этажи — там будут учитывать тепло и регулировать воду. Высокое давление позволит спокойно принять душ даже в пиковые часы.
Отопление будет разведено горизонтально, трубы расположатся в полу или в плинтусах. Благодаря терморегуляторам каждый сможет выставить комфортную для себя температуру внутри помещения. Счетчики станут «умными»: показания с них сами будут поступать в объединенную диспетчерскую службу.
В комнатах квартир будут установлены пожарные датчики, в случае возгорания сигнал поступит в пожарную часть. Огонь можно будет потушить и самостоятельно: в квартирах установлены пожарные шланги с распылителем, которых хватит, чтобы дотянуться до любой точки.
Через каждые три метра в новых квартирах установлены розетки. Их хватит для холодильника, телевизора, пылесоса и других устройств. Есть также разъемы для телевизионного кабеля и интернета.
Проектировщики домов не забыли и о людях с ограниченными возможностями. В таких квартирах более широкие коридоры, где можно проехать на коляске, специальные санузлы, устройство для связи с диспетчером и глазок в двери на уровне сидячего человека. Вне квартиры удобства не заканчиваются: лифты снабжены шрифтом Брайля, а на улице установлена тактильная плитка. Сами входы в подъезд расположены на одном уровне с тротуаром, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
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