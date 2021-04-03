Москвичам объяснили, чем новостройки по программе реновации отличаются от пятиэтажек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новые дома, которые придут на смену старому жилому фонду во многих районах столицы, будут отличаться от них не только удобными дворами, широкими подъездами и просторными квартирами. Жителям столицы решили объяснить, чем новостройки отличаются от пятиэтажек.

В основном новостройки возводят монолитным способом. Сначала из арматуры вяжут каркас, закрывают его опалубкой и заливают туда бетон. Такие стены — крепкие и ровные. Примерно каждый третий дом будет панельным. Технологии значительно продвинулись со времен пятиэтажек: теперь используются качественный бетон и минеральный утеплитель. Еще одним из преимуществ является то, что их можно возвести быстрее монолитных.

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Фасады домов будут вентилируемыми, что не даст влаге скапливаться на утеплителе — это дольше сохранит его полезные свойства. Кроме того, больше не будет никаких серых коробок: дома украшаются декоративной плиткой. В новых зданиях появятся технические этажи — там будут учитывать тепло и регулировать воду. Высокое давление позволит спокойно принять душ даже в пиковые часы.

Отопление будет разведено горизонтально, трубы расположатся в полу или в плинтусах. Благодаря терморегуляторам каждый сможет выставить комфортную для себя температуру внутри помещения. Счетчики станут «умными»: показания с них сами будут поступать в объединенную диспетчерскую службу.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В комнатах квартир будут установлены пожарные датчики, в случае возгорания сигнал поступит в пожарную часть. Огонь можно будет потушить и самостоятельно: в квартирах установлены пожарные шланги с распылителем, которых хватит, чтобы дотянуться до любой точки.

Через каждые три метра в новых квартирах установлены розетки. Их хватит для холодильника, телевизора, пылесоса и других устройств. Есть также разъемы для телевизионного кабеля и интернета.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проектировщики домов не забыли и о людях с ограниченными возможностями. В таких квартирах более широкие коридоры, где можно проехать на коляске, специальные санузлы, устройство для связи с диспетчером и глазок в двери на уровне сидячего человека. Вне квартиры удобства не заканчиваются: лифты снабжены шрифтом Брайля, а на улице установлена тактильная плитка. Сами входы в подъезд расположены на одном уровне с тротуаром, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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