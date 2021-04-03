Еще 1151 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 1151 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в субботу, 3 апреля, в Telegram-канале.

Число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве, увеличилось до 948 845.

За сутки в столице подтвердили еще 2011 случаев заболевания COVID-19. За сутки госпитализировали 892 человека. Умерли 52 пациента.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Всего в Москве зафиксировали 1 032 666 случаев коронавируса, скончались за все время 16 816 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 67 005 пациентов с COVID-19.

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