Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 1151 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 1151 человек вылечился от коронавируса в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В Москве от коронавирусной инфекции вылечился еще 1151 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в столице в субботу, 3 апреля, в Telegram-канале.

Число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве, увеличилось до 948 845.

За сутки в столице подтвердили еще 2011 случаев заболевания COVID-19. За сутки госпитализировали 892 человека. Умерли 52 пациента.

Еще 1151 человек вылечился от коронавируса в Москве за суткиФото: Telegram / Оперштаб Москвы

Всего в Москве зафиксировали 1 032 666 случаев коронавируса, скончались за все время 16 816 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 67 005 пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За сутки в России выявили 9021 случай коронавируса

Москвалечениекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в