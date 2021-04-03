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ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Веерная улица, 1к1 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на западе столицы. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта в субботу, 3 апреля.

Инцидент произошел на Веерной улице в районе дома 1. Одна из машин перевернулась и вылетела на газон, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В каждом направлении перекрыто движение по одной полосе.

Ранее сообщалось о том, что иномарка насмерть сбила мужчину в центре Москвы.

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