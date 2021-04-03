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Скончался один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Лев Любимов (справа) / Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Скончался один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Иван Юминов

Общество

Один из создателей Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), а также заместитель научного руководителя вуза Лев Любимов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте университета в субботу, 3 апреля.

— Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие. Подготовкой профессиональных кадров для преподавания он занимался с первых дней основания университета, — говорится в сообщении.

Университет выразил скорбь о его смерти и соболезнования его родным и близким, отмечается на сайте вуза.

СПРАВКА «ВМ»

Лев Любимов родился в Рязани в 1936 году. Он получил звание профессора в 1984 году. С 1992 по 1996 год занимал пост члена Совета по гуманитарному образованию при правительстве России. В 1996 году его избрали членом Международной академии лидеров бизнеса и предпринимательства за вклад в создание новых эффективных организаций в период кризиса.

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