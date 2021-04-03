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Все корабли, застрявшие из-за аварии контейнеровоза, прошли Суэцкий канал
Фото: Youtube /Euronews по-русски

Все корабли, застрявшие из-за аварии контейнеровоза, прошли Суэцкий канал

Иван Юминов

В мире

Суэцкий канал прошли все корабли, которые застряли там из-за аварии контейнеровоза Ever Given. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа в субботу, 3 апреля.

— Последняя группа из 61 судна, которые вынуждены были ожидать прохода из-за инцидента с Ever Given, пересекла в субботу Суэцкий канал, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров.

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