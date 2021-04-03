Столичные дороги впервые в этом году помыли с шампунем

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дороги Москвы впервые в этом году помыли с шампунем. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что работа проводилась в два этапа. В первую очередь дорогу обработали шампунем, а затем промыли водой. Такая очистка позволяет избавиться от пятен мазута, масла и других, не поддающихся обычной воде.

— Во время промывки магистралей спецтехника движется так же, как и при уборке снега: уступом, начиная с крайней левой полосы. Это позволяет удалить загрязнения на всей ширине проезжей части, не оставляя неочищенных зазоров, — говорится в сообщении.

Видео: Городское хозяйство Москвы

Поливомоечная техника при помощи струи воды смывает загрязнения в участок вдоль бордюра, который называется лотковой зоной. Ее, в свою очередь, очищают двигающиеся следом подметально-уборочные машины.

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