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Сезон навигации и разводных мостов стартует в Санкт-Петербурге в ночь на 10 апреля
Фото: pixabay.com

Сезон навигации и разводных мостов стартует в Санкт-Петербурге в ночь на 10 апреля

Анастасия Колоскова

Общество

В ночь на 10 апреля в городе на Неве откроется сезон навигации и разведения мостов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

— Наши знаменитые мосты — не только украшение Петербурга, но и важнейшие транспортные артерии. По Неве проходят суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути. Поэтому их техническая исправность и бесперебойная работа — наша стратегическая задача, — рассказал губернатор Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

В администрации отметили, что мосты города полностью готовы к началу навигационного сезона. Специалисты привели в порядок все необходимые механизмы и системы.

Уточняется, что в Санкт-Петербурге 18 разводных мостов. Из них во время навигации регулярно разводят 12.

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