Движение на улице Орджоникидзе в Москве восстановили после ДТП
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 10 Карта всех событий
Движение на улице Орджоникидзе в Донском районе столицы восстановили после ДТП. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось, что в районе дома номер 10 по улице Орджоникидзе столкнулись такси и машина каршеринга. Оба водителя погибли.
Позже столичная Госавтоинспекция уточнила, что водитель автомобиля каршеринга был лишен водительских прав еще в январе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
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