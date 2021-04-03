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Движение на улице Орджоникидзе в Москве восстановили после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение на улице Орджоникидзе в Москве восстановили после ДТП

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Орджоникидзе, 10 Карта всех событий

Движение на улице Орджоникидзе в Донском районе столицы восстановили после ДТП. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в районе дома номер 10 по улице Орджоникидзе столкнулись такси и машина каршеринга. Оба водителя погибли.

Позже столичная Госавтоинспекция уточнила, что водитель автомобиля каршеринга был лишен водительских прав еще в январе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Движение на улице Орджоникидзе в Москве восстановили после ДТПФото: Департамент транспорта Москвы

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