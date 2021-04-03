СМИ сообщили о попытке госпереворота в Иордании

Иордания

В столице Иордании Аммане по соображениям безопасности задержали несколько человек, в том числе члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II и министра финансов страны Бассаму Авадаллу. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщило местное агентство Петра.

Панарабский телевизионный канал «Аль-Маядин» рассказал, что в Аммане раскрыли заговор, целью которого было «отстранение от власти Абдаллы II».

Как уточняется, под домашний арест заключили бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна, а также несколько высокопоставленных офицеров, сообщает ТАСС.

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