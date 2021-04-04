Эксперты предупредили о новой угрозе, стоящей перед Россией

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

России нужно принять срочные меры во избежание проблем, которые грозят всему миру из-за изменения климата. Об этом сообщили эксперты.

Ранее специалисты из Корнеллского университета выяснили, что с 60-х годов человечество потеряло 21 процент роста сельскохозяйственного производства из-за изменения климата, что равносильно потере роста производительности за последние 7 лет. Ученые отметили, что несмотря на развитие сельскохозяйственной отрасли во всем мире, она не становится более устойчивой к изменению климата. В ООН предупредили о надвигающейся из-за этого катастрофе. Так, с угрозой голода, по оценкам организации, столкнется почти 34 миллиона человек на планете.

Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов заявил, что усилия и инвестиции для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур уже не смогут компенсировать потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений. Он добавил, что климатические проблемы касаются и России, несмотря на то, что с 1990 года урожайность в стране растет.

Эксперт напомнил, что в 2010 и 2012 годах из-за засух РФ лишилась 33 и 25 процентов урожая зерна. По прогнозам Сафонова, к 2040 году из-за климатических изменений урожайность может уменьшиться на 20 процентов.

Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин отметил увеличение числа засух в Нижнем Поволжье. Он считает, что это произошло из-за глобального потепления. Также эксперт спрогнозировал снижение урожайности на юге европейской части России.

Кокорин рекомендовал внедрять новые технологии в сельском хозяйстве и использовать новые культуры. Он считает, что ситуация будет нормальной, если все страны выполнят данные обещания по снижению выбросов углерода, сообщает издание «Газета.ру».

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