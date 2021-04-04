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Астролог назвала четыре знака зодиака, которые нуждаются в роскоши
Фото: pixabay.com

Астролог назвала четыре знака зодиака, которые нуждаются в роскоши

Юлия Курганова

Общество

Эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала четыре знака зодиака, которые больше всех нуждаются в роскоши и тратят деньги на очень дорогие вещи.

Так, по словам астролога, Тельцы любят величие и роскошные вещи. Представители данного знака могут потратить, например, на новую сумку большую сумму денег, которая намного превосходит их ежемесячный доход. Зато они потом выставляют ее напоказ, но так бывает не всегда. Потому что в целом Тельцы много работают и хорошо зарабатывают, но только для того, чтобы тратить деньги на вещи премиум-класса и удовлетворять свои материальные потребности.

Львы вкладываются в дорогостоящие вещи, чтобы выделиться и быть всегда в центре внимания. В этом вопросе они очень смелые, поэтому без стеснения показывают, как тратят на что-то крупные суммы.

Стрельцы, в отличие от других материалистов, не тратят деньги на одежду или предметы домашнего декора, они выбирают путешествия. Представители этого знака считают, что вложиться в новые впечатления, например, уехать в экзотическую страну того стоит.

Рыбы любят баловать себя, особенно дорогими покупками. Они открыто признают, что они шопоголики, так как часто выходят за рамки бюджета, когда приходят в магазин. Представители этого знака могут отдать огромную сумму за какую-нибудь вещь — вроде кошелька, а потом жалеть об этом, сообщает портал Pinkvilla.

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