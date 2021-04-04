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Берега Сахалина усыпало тихоокеанской сельдью утром в воскресенье, 4 апреля. Об этом рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын в своем Instagram-аккаунте.

Уточняется, что большое количество сельди появляется на берегу, когда раба идет на нерест.

В опубликованных роликах Лисицын показал побережье Сахалина, на которое выбросило сельдь. Рыба в большом количестве лежит на песке.

— К юго-западному побережью Сахалина, в Холмском районе, начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди. Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег, — написал Лисицын.

Он уточнил, что ранее популяция сельди в регионе была подорвана, но теперь наблюдаются значительные улучшения. При этом делать выводы о сохранении популяции рано, так как нерестовый ход только начался, считает Лисицын.

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