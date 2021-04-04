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Столичные парки пригласили москвичей на весенние экскурсии и мастер-классы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные парки пригласили москвичей на весенние экскурсии и мастер-классы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

С 5 по 9 марта в Москве столичные парки и экологические центры будут проводить бесплатные тематические занятия, экскурсии и мастер-классы о природе города и лесных обитателях. Мероприятия проведут специалисты Мосприроды.

В природно-историческом парке «Битцевский лес» 5 апреля проведут экскурсию по экотропе и тематическое занятие «Останови огонь». Кроме того, 6 апреля в парке пройдет экологический квест «Приметы весны» и занятия кружка «Следопыт». Занятие «Уютные сказки» проведут в парке 7 апреля.

В экоклассе в Куркине москвичам расскажут о первых признаках весны на занятии кружка «Юные натуралисты», проведут мастер-классы и творческие занятия. Также 6 и 8 апреля можно будет ознакомиться с интерактивной экспозицией экоцентра «Лесная сказка». В экоцентре «Конный двор» пройдет экскурсия «Сельский дворик» и занятие «Происхождение жизни».

Столичные парки пригласили москвичей на весенние экскурсии и мастер-классыФото: Предоставлено ГБУ «Мосприрода»

В природно-историческом парке «Москворецкий» проведут мастер-классы по изготовлению деревянных браслетов и занятия о первоцветах столицы.

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» организуют весеннюю прогулку, а в экоцентре «Скворечник» проведут лекцию «Антропогенное воздействие на окружающую среду».

Для москвичей также проведут экскурсионные прогулки по Кускову и Алешкинскому лесу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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