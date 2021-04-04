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Юрист раскрыл три способа выплаты ипотеки после развода
Фото: pexels.com / cottonbro

Юрист раскрыл три способа выплаты ипотеки после развода

Иван Юминов

Общество

При разводе супругов часто встает вопрос о том, как правильно поделить жилье и что делать с невыплаченной ипотекой. О трех способах, как лучше это сделать, рассказал юрист Андрей Шевченко.

Одним из наиболее простых путей будет продолжить совместную оплату до момента погашения кредита. Можно также обратиться в банк, чтобы разделить недвижимость и делать выплаты согласно заключенному договору.

В случае, если один из супругов оформлен как созаемщик в ипотеке, он может просто отказаться от доли в жилье. Другим вариантом будет продажа недвижимости с согласия банка и разделение денег между бывшими мужем и женой.

Наиболее предпочтительным способом является заключение брачного контракта, где будут указаны доли и порядок выплаты ипотеки в случае развода, приводит слова Шевченко «РГ».

Ранее Ирина Безрукова рассказала, как пережила развод с актером.

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