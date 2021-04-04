Эксперт по фондовому рынку назвал условие для нового рекордного падения рубля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Падение рубля до нового исторического минимума зависит от геополитики России и ограничений, которые может вводить Запад. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.

По его словам, курс рубля резко упадет, если новые санкции коснутся долгового рынка, крупного бизнеса и определенных секторов экономики России.

— Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер, — отметил Бабин.

Специалист уточнил, что Запад с небольшой вероятностью будет вводить жесткие санкции. Эксперт предположил, что ограничительные меры будут касаться отдельных лиц или небольших компаний. Однако, по мнению Бабина, Россия может вернуться к показателю в 72,5 рубля за доллар, а ситуация в мире не ухудшится, пишет Российская газета.

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