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Павел и Тамара Глоба рассказали, жизнь каких знаков зодиака изменится в апреле
Фото: pixabay.com

Павел и Тамара Глоба рассказали, жизнь каких знаков зодиака изменится в апреле

Анастасия Волоснова

Общество

В апреле 2021 года представители нескольких знаков зодиака смогут изменить свою жизнь. Об этом рассказали астрологи Павел и Тамара Глоба.

По словам астрологов, Девы в апреле могут встретить любовь всей своей жизни. Представителям этого знака зодиака не стоит избегать новых знакомств.

Тельцы не должны поддаваться соблазнам. Погоня за деньгами может привести их к разорению, считают астрологи.

Настоящими счастливчиками в апреле 2021 года станут Раки. Представителям данного знака зодиака стоит обратить внимание на новые проекты, задуматься о карьерном росте. Апрель обещает Ракам новые перспективы. Однако астрологи рекомендуют им присмотреться к своему окружению и прекратить общение с людьми, которые не прошли проверку на прочность.

Расцвет в апреле также ждет Козерогов. Они найдут спутника жизни и смогут построить карьеру, если возьмутся за нереализованные ранее проекты. Кроме того, Козерогов весной ожидает необычный сюрприз от близкого человека, отметили астрологи.

Львам в апреле нужно действовать медленно и рассудительно. Взвешенные поступки помогут не повторить ошибок прошлого и прийти к своей мечте, пишет «НТР 24».

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