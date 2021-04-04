Провал грунта произошел в районе Бирюлево на юге Москвы

Фото: Валерий Бузовкин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Коломенский проезд, 8к5 Карта всех событий

На юге Москвы в районе Бирюлево произошел провал грунта с угрозой дальнейшего проседания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент случился по адресу Коломенский проезд, дом 8к5. Площадь провала составила четыре на 1,5 метра, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что урны с прахом и административные помещения вскрыли на Ваганьковском кладбище в Москве.

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