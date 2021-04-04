Синоптик назвал самый теплый день предстоящей недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На предстоящей неделе столичный регион ждет теплая и по-весеннему приятная погода с температурным фоном на 3–4 градуса выше положенной климатической нормы. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Голубев.

В ночные часы, по его словам, столбики термометров будут колебаться от минус двух до плюс трех градусов. Днем воздух в Москве будет прогреваться до плюс 8–13 градусов.

— Будет казаться, что наконец-то весна настоящая наступила, но это пока иллюзия на самом деле.

В первые два дня грядущей недели дневная погода достигнет 9–12 градусов с положительными показателями. В ночные часы столбики опустятся до плюс 3–5 градусов. А вот со среды, 7 апреля, как заметил синоптик, наступит переломный момент в московской погоде:

— Приближение атмосферного фронта принесет в столицу дожди и хмурую погоду. Вечером того же дня облачность уплотнится, интенсивность дождя усилится, а в ночные часы и вовсе повалит мокрый снег. Соответственно, такие перемены отразятся и на последующих днях.

Так, 8 апреля ожидается резкое понижение температурных показателей аж на 5–6 градусов.

— Столбики термометра опустятся в четверг до пяти градусов с отметкой «плюс», а ночью ожидается нулевая температура, — заметил Голубев.

Такие условия сохранятся и в последний день рабочей недели:

— В пятницу воздух прогреется до плюс семи градусов. Ночью, как и в предыдущие сутки, сохранится нулевой показатель.

Очередная порция тепла, как обещает синоптик, придет в столицу на выходных, 10 и 11 апреля.

— В эти дни нас ожидает максимально теплая погода с дневными показателями плюс 11–13 градусов и с ночными — плюс 2–4, — проинформировал эксперт.

Самым теплым днем будущей недели синоптик назвал воскресенье, когда столбик термометра достигнет максимального показателя — плюс 13–15 градусов.

Правда, даже в этот период, отметил Голубев, в столице будет пасмурно.

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