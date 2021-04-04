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«Я хочу тебя знать»: Шпица трогательно поздравила мужа с днем рождения
Фото: instagram.com/katerinashpitsa

«Я хочу тебя знать»: Шпица трогательно поздравила мужа с днем рождения

Иван Юминов

Звезды

Актриса Екатерина Шпица опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Под ним она трогательно поздравила своего мужа, бизнесмена Руслана Панова, с днем рождения.

— В нашем союзе «делать» и «говорить» находятся в гармоничном балансе... Для меня среди прочего важный атрибут любви — желание знать человека. Я хочу тебя знать, — обратилась она к своему супругу.

Поклонники оценили поздравление актрисы и фотографии пары.

«Воплощение искренности»; «Замечательный человек, раз смог сделать вас счастливой!»; «Такие яркие», — написали они в комментариях к публикации.

Ранее подписчики оценили фигуру Татьяны Арнтгольц после родов.

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муж и женадень рожденияКатерина Шпица
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