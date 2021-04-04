«У папы выходной»: Сергей Безруков показал трогательное видео с маленьким сыном

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Актер Сергей Безруков разместил новое видео на своей странице в Instagram. На нем он показал, как катает своего маленького сына Степана на коленях.

— Сегодня у папы выходной! Ур-р-ра!!! Отдыхать, спать, играть, гулять... — подписал он публикацию.

Подписчики не смогли пройти мимо такого трогательного видео.

«Лапулька»; «Как сын похож на вас!»; «Какое счастье иметь хорошую семью», — прокомментировали поклонники.

Ранее Ирина Безрукова рассказала, почему у нее не было детей со вторым мужем.

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