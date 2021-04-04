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Росавиация не видит причин для скачка цен на авиабилеты из-за возобновления рейсов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Росавиация не видит причин для скачка цен на авиабилеты из-за возобновления рейсов

Иван Юминов

Туризм

Росавиация не ожидает резкого роста цен на авиабилеты по мере возобновления международных рейсов. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько в воскресенье, 4 апреля.

— Шаг за шагом мы возобновляем (приостановленные из-за COVID-19 — прим. «ВМ») полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается, — рассказал он.

Небольшое увеличение стоимости билетов прогнозируется в летний период, когда вырастет спрос на путешествия по наиболее популярным курортам. Продажи на апрель-июнь 2021 года, согласно данным авиаперевозчиков, в среднем, на семь процентов ниже, чем за аналогичный период 2019 года, приводит слова Нерадько «РГ».

Ранее сообщалось об открытии Россией авиасообщения с шестью странами с 1 апреля.

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Росавиациястоимость билетовобщий рост цен
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