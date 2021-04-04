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Врач рассказала, когда урчание в животе сигнализирует о болезнях
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, когда урчание в животе сигнализирует о болезнях

Иван Юминов

Здоровье

В большинстве случаев урчание в животе безобидно и не сигнализирует ни о каких симптомах, но иногда оно может стать индикатором болезней. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Ольга Аришева.

— Урчание в животе сопровождает нас на протяжении всей жизни. Иногда это связано с приемом определенных продуктов, богатых клетчаткой, например, или бобовые часто вызывают урчание, капуста с кабачками, в которых много пищевых волокон, — рассказала она.

Это явление может быть просто вызвано голодом, употреблением определенных продуктов или медленным пищеварением. Внимание стоит обратить в том случае, если урчание сопровождается болью, приводит слова Аришевой радиостанция «Говорит Москва».

Ранее были названы продукты, которые помогут диабетикам избежать скачков сахара в крови.

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