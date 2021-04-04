«Серьезный сигнал»: о каких болезнях говорит изменение цвета глаз 

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Цвет человеческого глаза является генетической чертой, которая закладывается еще на момент зачатия. В течение жизни пигментация радужной оболочки глаза может меняться. Например, от голубого оттенка до черного. Чаще всего смена происходит в детстве, но и во взрослой жизни такие процессы тоже не исключены. «Вечерняя Москва» узнала, почему цвет глаз меняется, от чего это зависит и почему измененный тон радужной оболочки может сигнализировать о серьезной болезни.

По словам врача-офтальмолога Владислава Савченко, цветовая пигментация глаза формируется благодаря трем генам. Два из них тщательно изучены и составляют часто встречаемые оттенки — коричневый и зеленый.

А вот синий, ореховый, серый и другие комбинации экспертами исследованы неполностью. Раньше считалось, что только карий цвет глаз, отметил медик, может быть доминирующим, а другие оттенки — рецессивным признаком.

— Это значит, что ребенок, зачатый кареглазым отцом и голубоглазой матерью, скорее всего, родится с темным цветом. Так как именно этот оттенок в данном случае будет доминирующим. Но современная медицина доказывает, что таким исход будет не всегда. И цвет наших глаз — это не только результат смешения цвета глаз матери и отца. У каждого из них имеются две пары генов и существует огромное множество вариантов для проявления этой генетической особенности, — сказал врач.

По его словам, при рождении цвет радужной оболочки у младенца может иметь светлый оттенок, но с возрастом пигмент может меняться:

— Изменения происходят в течение первых трех лет жизни. Если у ребенка голубые глаза, то мелатонин — коричневый пигмент — отсутствует. В процессе взросления он начинает развиваться и проявляться, что и приводит к потемнению.

При этом медик заметил, что не всегда цвет глаз зависит от того, какой он у родителей:

— Конечно, если у обоих карий оттенок, то вероятность рождения в такой семье голубоглазого крайне невысока. Считается, что карий оттенок выигрывает у более светлых цветов. Но сценарий, при котором у одного из родителей голубые глаза, а у другого — черные, не приводит автоматически к рождению темноглазого потомства.

При таком раскладе не исключена гетерохромия — состояние, для которого характерна отличающаяся по цветовой гамме радужная оболочка. Один глаз может быть черным, а другой — голубым. Также возможно неполное проявление гетерохромии, когда изменение окраса глаза происходит не полностью, а частично:

— Например, оба глаза зеленые, но на одном из них образовываются пигменты других оттенков. Гетерохромия может быть вызвана недостатком меланина или его избытком, а также возникновением доброкачественных генетических заболеваний. Наряду с этим выделяют и другие причины, которые могут вызвать резкое изменение цвета глаз — это родинки, называемые также диффузным невусом радужной оболочки, воспалительные процессы или развитие синдрома Хорнера.

Цвет глаз, по словам эксперта, также может меняться с возрастом. Это происходит в 10–15 процентах случаев. Собеседник «ВМ» предупреждает, что если вы обнаружили проявление другого оттенка на поверхности радужной оболочки, то нужно срочно обратиться к врачу.

— Резкое изменение цвета глаза может быть сигналом серьезной болезни. Среди них пигментная глаукома и гетерохромный иридоциклит Фукса, — предупредил специалист.

Также часто встречается образование серых кругов на радужной оболочке глаза. Они, что примечательно, могут появляться как у пожилых, так и у молодых людей:

— У пожилых людей — это так называемая старческая дуга, возникающая из-за откладывания жира вокруг радужки глаза. Проявиться она может из-за высокого уровня холестерина в крови или сердечных недугов.

Очень опасно, по словам Савченко, когда такие круги появляются на радужке у молодых людей. Это явный признак фамильной гиперхолестеринемии и повышенной продукции печенью холестерина. Медик предупредил о том, что если не начать лечение, то в организме начнут образовываться холестериновые бляшки и может развиться атеросклероз.

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