Названы продукты, которые помогут диабетикам избежать скачков сахара в крови

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Ученые назвали список продуктов, употребление которых позволит избежать человеку с диабетом скачков уровня сахара в крови.

Так, цитрусовые могут стать почти идеальной закуской, главное, не переедать, ведь они содержат большое количество углеводов. Это могут быть апельсины, грейпфруты, лайм и лимоны.

Среди ягод лучшими для диабетиков станут ежевика, малина, клубника и черника. Все они содержат антоциан, который снижает инсулинорезистентность и улучшает чувствительность к инсулину, сообщает ФАН.

Ранее стали известны опасные болезни, к которым приводит неправильное питание.

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