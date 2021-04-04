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«Аллергия предсказуема»: москвичей предупредили о «выбросе пыльцы» в мае
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Аллергия предсказуема»: москвичей предупредили о «выбросе пыльцы» в мае

Ростислав Зубков

Город

В мае жители столицы столкнутся с мощным выбросом пыльцы. Об этом предупредила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

В беседе с «Вечерней Москвой» медик заявила, что предстоящий «всплеск пыльцы» грозит в первую очередь аллергикам, которые рискуют не успеть подготовиться к началу сезона.

— В этом году ближе к майским праздникам будет всплеск пыльцы, — спрогнозировала собеседница «ВМ».

По ее словам, это произойдет на фоне резкого и интенсивного потепления в столице.

Вместе с тем Ярцева призвала не паниковать, поскольку «аллергия предсказуема и с ней очень легко научиться жить», а также посоветовала начать готовиться к соответствующему сезону уже сейчас, принимая антигистаминные препараты по предварительному согласованию со специалистом.

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