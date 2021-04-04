«Меня трудно найти, легко потерять»: психолог назвала ошибки при знакомстве в Сети

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Возможность найти свою вторую половинку в интернете привлекает множество людей. Однако не все умеют правильно себя преподнести и составить анкету на сайте знакомств так, чтобы перенести общение из виртуального мира в реальный. Психолог и сваха Анастасия Белова поделилась советами о том, что стоит писать в своем профиле на сайтах знакомств, а о чем лучше умолчать.

По словам психолога, самые частые ошибки в анкетах на сайтах знакомств — избитые цитаты и банальности. Не рекомендуется использовать заезженные цитаты и писать об ординарных увлечениях: «люблю слушать музыку, путешествовать, смотреть кино» и тому подобное.

— Не используйте избитые цитаты наподобие «Меня трудно найти, легко потерять», — подчеркнула специалист.

Кроме того, Белова советует не употреблять императивы со словом «должен» и стараться не предъявлять к потенциальному любовному визави слишком много требований. Это попросту ограничит круг претендентов, а многих и вовсе сразу отпугнет.

— Забудьте в описании про слово «должен». Многие пишут о том, что мужчина должен. Избегайте слезливых историй о том, как вам одиноко, какие у вас душевные переживания, что вы не можете найти свою вторую половину. Не пишите, что ищите только серьезные отношения, потому что не цель определяет знакомство, а знакомство определяет цель, — приводит слова психолога Пятый канал.

Также не следует писать в своем профиле фразы наподобие «Извращенцы, маньяки, альфонсы, женатики, курящие, пьющие — не пишите мне». Потенциальный претендент на ваше сердце может подумать, что только такие люди вам и пишут, и сразу же закроет вашу анкету.

Белова предупреждает, что успешное общение в Сети еще ничего не гарантирует. Самая важная часть знакомства — живое общение. Именно во время реальной встречи происходит или не происходит настоящая симпатия.

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