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Футболист «Знамени Труда» умер во время матча ПФЛ
Фото: moscow-live.ru

Футболист «Знамени Труда» умер во время матча ПФЛ

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Орехово-Зуево Карта всех событий

Футболист «Знамени Труда» Никита Сидоров умер во время матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом сообщила пресс-служба ПФЛ в воскресенье, 4 апреля.

Сидорову было 18 лет. Он выступал за молодежную команду «Знамя Труда» футбольного клуба из города Орехово-Зуево.

— 4 апреля произошла трагедия — футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Профессиональная футбольная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Сидорова, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам генерального директора «Знамени» Михаила Пузанова, Сидорову стало плохо через пять минут после выхода на поле.

— Получается, он вышел во втором тайме, поиграл пять минут, побежал, и стало плохо. Упал и потерял сознание, — приводит слова Пузанова «360».

Он отметил, что врачи и реанимобиль появились сразу же. За жизнь молодого спортсмена боролись полчаса.

Также представитель клуба сказал, что предварительный диагноз врачей — аневризма. Однако официального заключения на данный момент нет.

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смерть футболистаОрехово-Зуево
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