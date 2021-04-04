Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам предложили заказать копию охотничьего костюма Путина
Владимир Путин недавно отдыхал в тайге / Фото: Администрация президента РФ

Россиянам предложили заказать копию охотничьего костюма Путина

Юлия Курганова

Общество

На сервисе «Авито» появилось объявление, в котором предлагается сшить охотничий костюм из овчинного меха, как у президента РФ Владимира Путина.

— Сошью костюм охотничий из качественной овчины, опушка енот. По вашим меркам. Цвета разные, — написала автор объявления Людмила из Санкт-Петербурга.

Женщина уточнила, что срок изготовления костюма составляет две недели, а стоимость — 170 тысяч рублей.

Она добавила, что, когда российский лидер отдыхал в тайге, костюм стоил 150 тысяч. Увеличение цены петербурженка объяснила изменением стоимости шкур. Цвета «один-в-один», как у президента, тоже нет, отметила автор объявления, пишет портал URA.RU.

Читайте также: Песков рассказал о дубленке Путина, которую он носил в тайге

Владимир Путининформационные объявлениякостюм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в