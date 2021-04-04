Россиянам предложили заказать копию охотничьего костюма Путина

Владимир Путин недавно отдыхал в тайге / Фото: Администрация президента РФ

На сервисе «Авито» появилось объявление, в котором предлагается сшить охотничий костюм из овчинного меха, как у президента РФ Владимира Путина.

— Сошью костюм охотничий из качественной овчины, опушка енот. По вашим меркам. Цвета разные, — написала автор объявления Людмила из Санкт-Петербурга.

Женщина уточнила, что срок изготовления костюма составляет две недели, а стоимость — 170 тысяч рублей.

Она добавила, что, когда российский лидер отдыхал в тайге, костюм стоил 150 тысяч. Увеличение цены петербурженка объяснила изменением стоимости шкур. Цвета «один-в-один», как у президента, тоже нет, отметила автор объявления, пишет портал URA.RU.

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