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Девять человек пострадали на Украине при обрыве лифта на шахте
Фото: 42.mchs.gov.ru

Девять человек пострадали на Украине при обрыве лифта на шахте

Юлия Курганова

Происшествия

На украинской Волыни вечером в воскресенье, 4 апреля, на шахте № 9 «Нововолынская» сорвался лифт с людьми. В результате девять человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в соцсети Facebook.

— Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести, — написал он.

Мэр уточнил, что шахтная клеть на большой скорости опустилась на убой. Среди пострадавших горняков оказались жители Нововолынска и окружающих сел. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

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Украинашахтапострадавшие
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