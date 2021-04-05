Девять человек пострадали на Украине при обрыве лифта на шахте
На украинской Волыни вечером в воскресенье, 4 апреля, на шахте № 9 «Нововолынская» сорвался лифт с людьми. В результате девять человек с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус в соцсети Facebook.
— Некоторые получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести, — написал он.
Мэр уточнил, что шахтная клеть на большой скорости опустилась на убой. Среди пострадавших горняков оказались жители Нововолынска и окружающих сел. Их состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.
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