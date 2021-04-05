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Названы регионы России с наибольшим приростом населения
Фото: pexels.com/Andre Furtado

Названы регионы России с наибольшим приростом населения

Юлия Курганова

Общество

Общий прирост численности населения РФ в 2018-2020 годах наблюдался в 21 регионе. Субъектом с наибольшим приростом населения в этом году стал Севастополь (16,8 процента).

На втором месте находится Ингушетия (5,6 процента), на третьей оказалась Ленинградская область (4,3 процента).

В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Подмосковье, Москва и Краснодарский край.

Регионами-аутсайдерами стали Тамбовская область с убылью населения в 3,8 процента, Магаданская область (3,5 процента), Еврейская автономная область (3,4 процента).

В целом за 2018-2020 годы население страны сократилось на 711 тысяч человек (0,5 процента), передает РИА Новости со ссылкой на данные соцопроса.

Отмечается, что больше всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год, когда основное влияние на процессы оказала пандемия COVID-19. Она обусловила прирост смертности и привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за введенных ограничений.

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