Железнодорожные войска приступили к строительству второй ветки БАМа

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Подразделения пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС РФ приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в понедельник, 5 апреля.

— Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали, — сказал заместитель министра обороны, генерал Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что в строительстве этого участка будут задействованы все железнодорожные войска — десять бригад. Специалисты построят участок от Улака до Февральска, протяженность которого составляет 340 километров, сообщает ТАСС.

Напомним, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей проходит в рамках развития РЖД до 2025 года. Основными задачами программы являются повышение мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей и развитие скоростного движения.

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